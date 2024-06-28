Зеленский: никакой альтернативы "Рамштайну" никто не ждет
Киев не рассчитывает, что появится альтернатива Контактной группе по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Она будет продолжать работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар.
У главы украинского государства поинтересовались, может ли что-то заменить формат "Рамштайн" и хочет ли этого Украина.
"Никто не ожидает никакой альтернативы. Это будет дополнительный инструмент. То есть "Рамштайн" будет работать, это важно для нас. Более 50 стран. И там не только страны НАТО. Мы не можем находить альтернативу в столь широком представительстве", - ответил Зеленский.
Он рассказал, что НАТО и генсек Йенс Столтенберг предлагают Украине дополнительный мощный инструмент, который не будет заменять "Рамштайн". Но о нем говорить пока рано.
По словам Зеленского, такая инициатива предусматривает очень важный механизм - чтобы деньги, которые партнеры в рамках помощи украинцам выделяют на обороноспособность, доходили в Украину.
Что предшествовало
Напомним, 14 июня Столтенберг рассказал, что министры обороны стран НАТО одобрили план расширения поддержки Украины. Он предусматривает координацию поставок оружия в Украину и обучения украинских военных со стороны стран-членов Альянса.
Также недавно генсек НАТО предложил странам Альянса ввести долгосрочное финансирование помощи Украине. В рамках такой инициативы страны-члены ежегодно должны будут выделять 40 млрд евро на военную помощь Украине.
Как отмечал сам Столтенберг, консенсуса по этому вопросу среди стран НАТО нет. Ожидается, что лидеры рассмотрят этот вопрос на саммите Альянса в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.
Генсек выразил надежду, что главы государств поддержат его инициативу, чтобы помощь Украине была более предсказуемой.
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