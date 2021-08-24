UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский о жителях Крыма и ОРДЛО: нельзя паспортизовать украинские сердца

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский в День независимости Украины вспомнил о жителях оккупированных территориях. По его словам, российские оккупанты могут раздавать паспорта РФ, но не смогут "паспортизовать украинские сердца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь Зеленского.

Он отметил, что украинцы вместе должны строить сильную страну, которая первой в мире внедряет цифровой паспорт, выполняет свои обещания, дает людям реальное право собственности на землю, впервые запускает народовластия.

"Сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы. Она проводит Крымскую платформу, где собирает 46 иностранных делегаций. Мы боремся за своих людей, потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине, нельзя паспортизовать их украинские сердца. Люди на Донбассе и в Крыму вернутся к нам, потому что мы - семья", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил о важности единства украинского народа и отметил, что ни один внешний враг не нанес Украине большего удара, чем сами украинцы из-за внутренних распрей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКрымДень независимости УкраиныОРДЛО