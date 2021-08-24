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Зеленский о жителях Крыма и ОРДЛО: нельзя паспортизовать украинские сердца

Новина українською →
Киев, Вторник 24 августа 2021 11:39
Зеленский о жителях Крыма и ОРДЛО: нельзя паспортизовать украинские сердца Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский в День независимости Украины вспомнил о жителях оккупированных территориях. По его словам, российские оккупанты могут раздавать паспорта РФ, но не смогут "паспортизовать украинские сердца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь Зеленского.

Он отметил, что украинцы вместе должны строить сильную страну, которая первой в мире внедряет цифровой паспорт, выполняет свои обещания, дает людям реальное право собственности на землю, впервые запускает народовластия.

"Сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы. Она проводит Крымскую платформу, где собирает 46 иностранных делегаций. Мы боремся за своих людей, потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине, нельзя паспортизовать их украинские сердца. Люди на Донбассе и в Крыму вернутся к нам, потому что мы - семья", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил о важности единства украинского народа и отметил, что ни один внешний враг не нанес Украине большего удара, чем сами украинцы из-за внутренних распрей.

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Владимир Зеленский Крым День независимости Украины ОРДЛО
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