Зеленский о жителях Крыма и ОРДЛО: нельзя паспортизовать украинские сердца

Президент Владимир Зеленский в День независимости Украины вспомнил о жителях оккупированных территориях. По его словам, российские оккупанты могут раздавать паспорта РФ, но не смогут "паспортизовать украинские сердца".

Он отметил, что украинцы вместе должны строить сильную страну, которая первой в мире внедряет цифровой паспорт, выполняет свои обещания, дает людям реальное право собственности на землю, впервые запускает народовластия.

"Сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы. Она проводит Крымскую платформу, где собирает 46 иностранных делегаций. Мы боремся за своих людей, потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине, нельзя паспортизовать их украинские сердца. Люди на Донбассе и в Крыму вернутся к нам, потому что мы - семья", - добавил Зеленский.