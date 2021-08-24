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Зеленський про жителів Криму та ОРДЛО: не можна паспортизувати українські серця

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 11:39
Зеленський про жителів Криму та ОРДЛО: не можна паспортизувати українські серця Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський у День незалежності України згадав про жителів окупованих територій. За його словами, російські окупанти можуть роздавати паспорти РФ, але не зможуть "паспортизувати українські серця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову Зеленського.

Він зазначив, що українці разом повинні будувати сильну країну, яка першою в світі впроваджує цифровий паспорт, виконує свої обіцянки, дає людям реальне право власності на землю, вперше запускає народовладдя.

"Сильна країна не чекає, що хтось вирішить її проблеми. Вона проводить Кримську платформу, де збирає 46 іноземних делегацій. Ми боремося за своїх людей, бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України, не можна паспортизувати їхні українські серця. Люди на Донбасі і в Криму повернуться до нас, тому що ми - сім'я", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент заявив про важливість єдності українського народу і зазначив, що жоден зовнішній ворог не завдав Україні більшого удару, ніж самі українці через внутрішні чвари.

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