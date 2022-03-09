Зеленський: жертвами російської агресії стали 52 дитини
Російські окупанти за 13 днів війни вбили 52 дитини. Україна ніколи цього не пробачить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було для мене 50. 50 убитих українських дітей за 13 днів війни. А вже через годину стало 52. 52 дитини. Ніколи не пробачу цього. І знаю, що ви ніколи це не пробачите окупантам. Ми не дозволимо нікому на світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей, наших дітей", - підкреслив Зеленський.
Він також розповів, що РФ завдала ракетного удару по Корбутівці в Житомирській області, зруйнували гуртожиток.
"Чим міг загрожувати Росії звичайний гуртожиток? Яким геополітичним інтересам ядерної держави?",- сказав президент.
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