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Зеленский ждет быстрой помощи от партнеров: впереди решающая битва за Донбасс

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский ждет быстрой помощи от западных партнеров с поставками вооружений. Поскольку впереди решающее сражение за Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен.

"У нас впереди сложные решающие дни. Решающая битва за нашу землю и украинский Донбасс. Мы делаем все, чтобы наши защитники и защитницы могли очень эффективно защищать нашу землю и защищать свою жизнь. Делаем это во взаимодействии с международными партнерами. Потребности Украины доведены до наших гостей. Ожидаю быстрой помощи", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинскую армию ждут тяжелые бои не только за Донбасс, но и за Харьков.

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