Зеленський здійснить візит до Британії та Ірландії, - The Guardian

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Поїздка до Великої Британії

Український президент у Сполученому Королівстві, як очікується, виступить перед європейськими лідерами в Бленхеймському палаці. На цьому заході будуть обговорювати Україну, європейську безпеку та демократію.

Зазначається, що Зеленський спілкувався з новопризначеним британським прем'єром Кіром Стармером на саміті НАТО у Вашингтоні, але це буде його перша можливість зустрітися з ширшою делегацією лейбористського уряду, яка буде готова підтвердити постійну підтримку з боку Лондона.

У публікації The Guardian також вказується, що домовленості про поїздки президента України рідко підтверджуються, але за даними джерела - "90% впевненості", що Зеленський там буде.

Що відомо про захід у Британії

Конференція, запланована на четвер, є четвертою зустріччю Європейського політичного співтовариства. Цей колектив був "дітищем" президента Франції Еммануеля Макрона, а започаткований він після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Окрім Великої Британії, на захід запрошені країни, що не входять до ЄС, зокрема Норвегія, Ісландія, Грузія, Косово, Сербія, Албанія та Туреччина.

"Україна домінуватиме в пленарній дискусії з лідерами, яких потім запросять приєднатися до трьох окремих робочих груп, присвячених питанням оборони та демократії, які включатимуть сесії щодо кризи дезінформації, енергетики та міграції", - пише The Guardian.

Візит до Ірландії

За даними британських ЗМІ, президент України здійснить свій перший візит до Ірландії в суботу вранці. Він приземлиться в аеропорту Шеннон для зустрічі з прем'єром Саймоном Гаррісом.

Очікується, що Ірландія, яка надає допомогу Україні нелетального характеру, зокрема із розмінування через інституції ЄС, запропонує Києву більше підтримки у зусиллях повернути близько 20 тисяч дітей, які були примусово депортовані російськими окупантами в РФ та Білорусь.