Зеленский совершит визит в Британию и Ирландию, - The Guardian
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Ирландию в эти выходные и Великобританию на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Поездка в Великобританию
Украинский президент в Соединенном Королевстве, как ожидается, выступит перед европейскими лидерами в Бленхеймском дворце. На этом мероприятии будут обсуждаться Украина, европейская безопасность и демократия.
Отмечается, что Зеленский общался с назначенным британским премьером Киром Стармером на саммите НАТО в Вашингтоне, но это будет его первая возможность встретиться с более широкой делегацией лейбористского правительства, которая будет готова подтвердить постоянную поддержку со стороны Лондона.
В публикации The Guardian также указывается, что договоренности о поездках президента Украины редко подтверждаются, но по данным источника - "90% уверенности", что Зеленский там будет.
Что известно о мероприятии в Британии
Конференция, запланированная на четверг, является четвертой встречей Европейского политического сообщества. Этот коллектив был "детищем" президента Франции Эммануэля Макрона, а учрежден был после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Кроме Великобритании, на мероприятие приглашены страны, не входящие в ЕС, в частности Норвегия, Исландия, Грузия, Косово, Сербия, Албания и Турци.
"Украина будет доминировать в пленарной дискуссии с лидерами, которых затем пригласят присоединиться к трем отдельным рабочим группам, посвященным вопросам обороны и демократии, которые будут включать сессии по кризису дезинформации, энергетики и миграции", - пишет The Guardian.
Визит в Ирландию
По данным британских СМИ, президент Украины совершит свой первый визит в Ирландию в субботу утром. Он приземлится в аэропорту Шеннон для встречи с премьером Саймоном Гаррисом.
Ожидается, что Ирландия, оказывающая помощь Украине нелетального характера, в том числе по разминированию через институции ЕС, предложит Киеву больше поддержки в усилиях по возвращению около 20 тысяч детей, которых российские оккупанты принудительно депортировали в РФ и Беларусь.
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Напомним, ранее в мае президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Ирландия договорились начать работу по двустороннему соглашению по безопасности.
Также на днях украинский президент рассказал о своей встрече с новым премьером Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне на саммите НАТО и заявил, что Лондон разрешил бить по РФ ракетами Storm Shadow, и стороны обсудили реализацию решения.
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