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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський збирав військовий кабінет: наш рух уперед - це найважливіше

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 16 червня, збирав військовий кабінет. На ньому були присутні командувачі Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Telegram.

"Військовий кабінет. Наші командувачі - генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій - поки не називаю прізвищ: усьому свій час", - йдеться у заяві.

За його словами, наш рух уперед - це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі - це найважливіше.

"І був Буданов - окремі кроки. Дякую всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто готується увійти в бій! Дякую всім, хто так сильно, потужно нам допомагає! Слава Україні! Ми всіх переможемо", - сказав президент.

Наступ ЗСУ

Інститут вивчення війни заявив, що військові ЗСУ досягли успіхів у продовженні контрнаступальних операцій на низці напрямків. Це, вірогідно, створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

Сьогодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії. На півдні вони мають тактичний успіх і просуваються вперед.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна в Україні