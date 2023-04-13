Зеленський збирав військовий кабінет: наші дії - будуть потужними, готуємо хлопців

Президент України Володимир Зеленський провів особливий формат роботи з керівниками сектору оборони, командувачами, розвідкою та Офісом президента.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні провів військовий кабінет - особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору. Це було змістовно", - розповів президент.
За його словами, зараз йде підготовка українських військових. Окрім цього Україна очікує постачання очікуваної від партнерів зброї.
"Ворог обов'язково зазнаватиме втрат у відповідь за кожен удар по українцях.
Слава всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто працює заради нашої оборони і перемоги", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна розробила та застосувала в бою керовану артилерійську ракету з більшою дальністю дії та важчою боєголовкою, ніж хвалені боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS), наданих США та союзниками.
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