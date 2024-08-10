Зеленський заявив про "витискання війни" на територію Росії

Зауважимо, що дана заява президента була виголошена на фоні подій в Курській області. Ми писали, що вже кілька днів, як росіяни скаржаться на бої в районі Суджі. Однак українська сторона офіційно не коментувала ситуацію в Курській області.

Курський прорив

Нагадаємо, що окупанти ще чотири дні тому заявили про так званий "прорив" на межі Курської та Сумської області, в районі міста Суджа.

Наразі, за неофіційними даними, відомо, що російська армія втратила контроль над близько сотнею квадратних кілометрів території в Курській області.

Детальніше про те, що відбувається у Курській області та де точаться бої - можна дізнатися за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.