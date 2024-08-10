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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський заявив про "витискання війни" на територію Росії

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна вміє повертати справедливість. Саме це нині роблять українські військові "відтискаючи війну" на територію агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Український президент повідомив, що за сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже кілька разів доповідав йому про ситуацію на фронті.

"Щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора", - уточнив Зеленський.

 

Він подякував всім військовослужбовцям, які допомагають в цьому.

"Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, - тиск на агресора", - наголосив глава держави.

 

Зауважимо, що дана заява президента була виголошена на фоні подій в Курській області. Ми писали, що вже кілька днів, як росіяни скаржаться на бої в районі Суджі. Однак українська сторона офіційно не коментувала ситуацію в Курській області.

Курський прорив

Нагадаємо, що окупанти ще чотири дні тому заявили про так званий "прорив" на межі Курської та Сумської області, в районі міста Суджа.

Наразі, за неофіційними даними, відомо, що російська армія втратила контроль над близько сотнею квадратних кілометрів території в Курській області.

Детальніше про те, що відбувається у Курській області та де точаться бої - можна дізнатися за посиланням.

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Володимир Зеленський