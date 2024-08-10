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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский заявил о "вытеснении войны" на территорию России

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина умеет возвращать справедливость. Именно это сейчас делают украинские военные "оттесняя войну" на территорию агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент сообщил, что сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже несколько раз докладывал ему о ситуации на фронте.

"О фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора", - уточнил Зеленский.

Он поблагодарил всех военнослужащих, помогающих в этом.

"Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно - давление на агрессора", - подчеркнул глава государства.

 

Отметим, что данное заявление президента было оглашено на фоне событий в Курской области. Мы писали, что уже несколько дней, как россияне жалуются на бои в районе Суджи. Однако украинская сторона официально не комментировала ситуацию в Курской области.

Курский прорыв

Напомним, что оккупанты еще четыре дня назад заявили о так называемом "прорыве" на границе Курской и Сумской области, в районе города Суджа.

По неофициальным данным, известно, что российская армия потеряла контроль над около сотни квадратных километров территории в Курской области.

Подробнее о том, что происходит в Курской области и где ведутся бои - можно узнать по ссылке.

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Владимир Зеленский