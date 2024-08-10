Зеленский заявил о "вытеснении войны" на территорию России

Украина умеет возвращать справедливость. Именно это сейчас делают украинские военные "оттесняя войну" на территорию агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Украинский президент сообщил, что сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже несколько раз докладывал ему о ситуации на фронте.
"О фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора", - уточнил Зеленский.
Он поблагодарил всех военнослужащих, помогающих в этом.
"Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно - давление на агрессора", - подчеркнул глава государства.
Отметим, что данное заявление президента было оглашено на фоне событий в Курской области. Мы писали, что уже несколько дней, как россияне жалуются на бои в районе Суджи. Однако украинская сторона официально не комментировала ситуацию в Курской области.
Напомним, что оккупанты еще четыре дня назад заявили о так называемом "прорыве" на границе Курской и Сумской области, в районе города Суджа.
По неофициальным данным, известно, что российская армия потеряла контроль над около сотни квадратных километров территории в Курской области.
Подробнее о том, что происходит в Курской области и где ведутся бои - можно узнать по ссылке.
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