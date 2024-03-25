Кулеба запросив главу МЗС Кот-д'Івуару на Глобальний саміт миру у Швейцарії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Кот-д'Івуару Леоном Каку Адомом. Під час розмови український міністр висловив вдячність африканській країні за підтримку України, зокрема в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кулеби в соцмережі Х.

Також очільник МЗС України поінформував колегу про майбутній перший Глобальний саміт миру в Швейцарії та запросив Кот-д'Івуар взяти у ньому участь.

Крім того, сторони з нетерпінням очікують на офіційну інавгурацію Посольства України в столиці країни Абіджані.

Респу́бліка Кот-д'Івуар - держава у західній Африці, що межує на півночі з Малі та Буркіна-Фасо, на сході з Ганою, на заході з Ліберією та Гвінеєю. На півдні омивається Гвінейською затокою Атлантичного океану.