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Кулеба запросив главу МЗС Кот-д'Івуару на Глобальний саміт миру у Швейцарії

Понеділок 25 березня 2024 23:52
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Кулеба запросив главу МЗС Кот-д'Івуару на Глобальний саміт миру у Швейцарії Фото: міністр закордонних справ Кот-д'Івуару Леон Каку Адом (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Кот-д'Івуару Леоном Каку Адомом. Під час розмови український міністр висловив вдячність африканській країні за підтримку України, зокрема в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кулеби в соцмережі Х.

Також очільник МЗС України поінформував колегу про майбутній перший Глобальний саміт миру в Швейцарії та запросив Кот-д'Івуар взяти у ньому участь.

Крім того, сторони з нетерпінням очікують на офіційну інавгурацію Посольства України в столиці країни Абіджані.

Респу́бліка Кот-д'Івуар - держава у західній Африці, що межує на півночі з Малі та Буркіна-Фасо, на сході з Ганою, на заході з Ліберією та Гвінеєю. На півдні омивається Гвінейською затокою Атлантичного океану.

Глобальний саміт миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року, президент України Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому буде обговорюватися запропонована "формула миру". Зустріч відбудеться на рівні глав держав, у її підготовці задіяні понад 80 держав та міжнародних інституцій.

Місцем проведення саміту уряд Швейцарії обрав Женеву.

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Дмитро Кулеба
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