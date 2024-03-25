Кулеба запросив главу МЗС Кот-д'Івуару на Глобальний саміт миру у Швейцарії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Кот-д'Івуару Леоном Каку Адомом. Під час розмови український міністр висловив вдячність африканській країні за підтримку України, зокрема в ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кулеби в соцмережі Х.
Також очільник МЗС України поінформував колегу про майбутній перший Глобальний саміт миру в Швейцарії та запросив Кот-д'Івуар взяти у ньому участь.
Крім того, сторони з нетерпінням очікують на офіційну інавгурацію Посольства України в столиці країни Абіджані.
Респу́бліка Кот-д'Івуар - держава у західній Африці, що межує на півночі з Малі та Буркіна-Фасо, на сході з Ганою, на заході з Ліберією та Гвінеєю. На півдні омивається Гвінейською затокою Атлантичного океану.
Глобальний саміт миру
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року, президент України Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.
У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому буде обговорюватися запропонована "формула миру". Зустріч відбудеться на рівні глав держав, у її підготовці задіяні понад 80 держав та міжнародних інституцій.
Місцем проведення саміту уряд Швейцарії обрав Женеву.
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