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Зеленський заявив, що його розмови з главою ЦРУ мають залишатися прихованими від громадськості

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Розмови президента України Володимира Зеленського та директора ЦРУ Вільяма Бернса повинні залишатися прихованими від громадськості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

"Моє спілкування з керівником ЦРУ завжди має бути за кадром. Ми обговорюємо важливі речі - що потрібно Україні і як Україна готова діяти", - сказав він.

При цьому президент зазначив, що був "здивований", коли про його зустріч із Бернсом повідомили в ЗМІ.

"У нас немає жодних секретів від ЦРУ, тому що у нас хороші стосунки, і наші спецслужби спілкуються між собою", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що має гарні стосунки з Бернсом та контактує з ним. Зокрема, Зеленський розповідає керівнику ЦРУ про всі важливі речі, пов’язані з полем бою.

Візити Бернса в Україну

Директор ЦРУ не один раз відвідував Україну під час повномасштабної війни з Росією. Його візити зазвичай були таємними, проте інформація про них все ж потрапляла до ЗМІ.

Так, наприклад, нещодавно The Washington Post повідомило, що Бернс на початку червня таємно відвідав Україну. Він зустрівся із Зеленським та вищим керівництвом української розвідки.

Під час візиту Бернсу розкрили плани звільнення українських територій від загарбників.

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ЦРУВолодимир Зеленський