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Зеленський заявив, що Україна не може оснастити навіть 4 із 14 необхідних бригад

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Наразі в Україні спостерігається брак озброєння. Через це країна не може оснастити навіть 4 із 14 бригад, які потрібно підготувати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії на CNN.

Він зазначив, що постачання допомоги від партнерів відбувається повільно.

"По-перше, все відбувається дуже повільно. По-друге, нам потрібно підготувати 14 бригад. Досі в нас цього немає, і з цього пакета ми не оснастили навіть 4 (бригади - ред.)", - розповів Зеленський.

Також він додав, що під час восьмимісячної паузи, коли Конгрес США не міг ухвалити позитивне рішення щодо допомоги Україні, були використані всі резерви.

"Ми використовували все, що могли. Ми передали те, що у нас є в резервах, те, що є на складах або в резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Ми забрали всю зброю, яка в них була", - сказав президент.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю глава держави назвав основні пункти плану перемоги України, який у вересні буде представлений президенту США Джо Байдену. За його словами, вони включають питання безпеки, а також військової та економічної підтримки.

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