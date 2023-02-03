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Зеленский заявив, що Україна має шанси не допустити реваншу Росії до прибуття західної зброї

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Україна, П'ятниця 03 лютого 2023 17:38
Зеленский заявив, що Україна має шанси не допустити реваншу Росії до прибуття західної зброї Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Держава-агресор Росія прагне реваншу на тих напрчмках фронту, де у неї не вийшло захопити українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

За словами президента, українські військові вже почали готуватись до сценарію, коли росіяни почнуть посилювати наступ на сході.

"Ми вважаємо, військові, розвідка вважають, що посилюватися тиск на сході держави буде. Росія хоче реваншу, реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче на сході. Хоче забрати схід. Наша задача - не дати це зробити. Не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю", - сказав Зеленський.

Він також впевнений, що Україна має шанси не допустити реваншу Росії.

"Також вони будуть хотіти повернутися та мати реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка була восени, у напрямку Лиману тощо. Наша стійкість хлопців там також залежить від зброї та мотивації. Мотивацію дають не тільки партнери, але й дух всередині нашої держави", - підкреслив він.

Нагадаємо, що як західні, так і українські політики неодноразово попереджали про підготовку окупантів до нового великого наступу. За даними ГУР МО, російський президент Володимир Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.

Додамо, тим часом аналітики ISW, що Путін все ж переоцінив свої сили, а тому його великий наступ на сході України передчасно завершиться до квітня та не буде результативним.

Детальніше про те, з яких напрямків росіяни можуть піти у новий наступ на Україну та чи вистачить у них техніки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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