Зеленский заявив, що Україна має шанси не допустити реваншу Росії до прибуття західної зброї

Держава-агресор Росія прагне реваншу на тих напрчмках фронту, де у неї не вийшло захопити українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

За словами президента, українські військові вже почали готуватись до сценарію, коли росіяни почнуть посилювати наступ на сході.

"Ми вважаємо, військові, розвідка вважають, що посилюватися тиск на сході держави буде. Росія хоче реваншу, реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче на сході. Хоче забрати схід. Наша задача - не дати це зробити. Не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю", - сказав Зеленський.

Він також впевнений, що Україна має шанси не допустити реваншу Росії.

"Також вони будуть хотіти повернутися та мати реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка була восени, у напрямку Лиману тощо. Наша стійкість хлопців там також залежить від зброї та мотивації. Мотивацію дають не тільки партнери, але й дух всередині нашої держави", - підкреслив він.