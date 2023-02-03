ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский заявил, что у Украины есть шансы не допустить реванша России до прибытия западного оружия

Новина українською →
Украина, Пятница 03 февраля 2023 17:38
Зеленский заявил, что у Украины есть шансы не допустить реванша России до прибытия западного оружия Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Государство-агрессор Россия стремится к реваншу на тех направлениях фронта, где у нее не получилось захватить украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

По словам президента, украинские военные уже начали готовиться к сценарию, когда россияне начнут усиливать наступление на востоке.

"Мы считаем, военные, разведка считают, что усиливаться давление на востоке государства будет. Россия хочет реванша, реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет на востоке. Хочет забрать восток. Наша задача – не дать это сделать. Не дать до момента усиление нашей армии соответствующим оружием", - сказал Зеленский.

Он также уверен, что у Украины есть шансы не допустить реванша России.

"Также они будут хотеть вернуться и иметь реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое было осенью, в направлении Лимана и т.д. Наша устойчивость ребят там также зависит от оружия и мотивации. Мотивацию дают не только партнеры, но и дух внутри нашего государства", - подчеркнул он.

Напомним, что как западные, так и украинские политики неоднократно предупреждали о подготовке оккупантов к новому великому наступлению. По данным ГУР МО, российский президент Владимир Путин отдал приказ своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

Добавим, между тем аналитики ISW, что Путин все же переоценил свои силы, поэтому его большое наступление на востоке Украины преждевременно завершится до апреля и не будет результативным.

Детальнее о том, по каким направлениям россияне могут пойти в новое наступление на Украину и хватит ли у них техники - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Вооруженные силы Украины
NEWS
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина