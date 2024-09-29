Зеленський заявив, що Трамп буде підтримувати Україну у разі перемоги на виборах

"Я не знаю, що буде після виборів і хто буде президентом... Але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він підтримуватиме Україну", - сказав президент.

В ході інтерв'ю Зеленський розповів, що під час їхньої зустрічі у Нью-Йорку Трамп справді був зацікавлений почути деталі Плану перемоги України безпосередньо з вуст глави української держави.

Крім того, кандидат у президенти США від республіканців ставив Зеленському багато запитань. Зокрема, про ситуацію на фронті, про необхідну західну допомогу та про причини війни.