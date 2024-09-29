Зеленський заявив, що Трамп буде підтримувати Україну у разі перемоги на виборах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп має досить суперечливу риторику щодо війни в Україні. Але у разі перемоги на виборах він підтримуватиме нашу країну.
Про це заявив президент США Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу Fox News.
"Я не знаю, що буде після виборів і хто буде президентом... Але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він підтримуватиме Україну", - сказав президент.
В ході інтерв'ю Зеленський розповів, що під час їхньої зустрічі у Нью-Йорку Трамп справді був зацікавлений почути деталі Плану перемоги України безпосередньо з вуст глави української держави.
Крім того, кандидат у президенти США від республіканців ставив Зеленському багато запитань. Зокрема, про ситуацію на фронті, про необхідну західну допомогу та про причини війни.
Нагадаємо, що цього тижня президент України Володимир Зеленський був із візитом у США. Під час поїздки він зустрівся з президентом США Джо Байденом, віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім главою держави Дональдом Трампом, щоб представити їм План перемоги України.
Детальніше про візит Зеленського в США читайте в матеріалі РБК-Україна.
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