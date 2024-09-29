Зеленский заявил, что Трамп будет поддерживать Украину в случае победы на выборах

"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом… Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", - сказал президент.

В ходе интервью Зеленский рассказал, что во время их встречи в Нью-Йорке Трамп действительно был заинтересован услышать детали Плана победы Украины непосредственно из уст главы украинского государства.

Кроме того, кандидат в президенты США от республиканцев задавал Зеленскому много вопросов. В частности, о ситуации на фронте, о необходимой западной помощи и, о причинах войны.