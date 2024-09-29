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Зеленский заявил, что Трамп будет поддерживать Украину в случае победы на выборах

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет довольно противоречивую риторику относительно войны в Украине. Но в случае победы на выборах он будет поддерживать нашу страну.

Об этом заявил президент США Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу Fox News.

"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом… Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", - сказал президент.

В ходе интервью Зеленский рассказал, что во время их встречи в Нью-Йорке Трамп действительно был заинтересован услышать детали Плана победы Украины непосредственно из уст главы украинского государства.

Кроме того, кандидат в президенты США от республиканцев задавал Зеленскому много вопросов. В частности, о ситуации на фронте, о необходимой западной помощи и, о причинах войны.

Напомним, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в США. В ходе поездки он встретился с президентом США Джо Байденом, вице-президент Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом, чтобы представить им План победы Украины.

Подробнее о визите Зеленского в США читайте в материале РБК-Украина.

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