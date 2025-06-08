Зеленський заявив, що Росія грає в брудні ігри з обміном полонених: про що мова

Росія вкотре вдається до маніпуляцій і брудних ігор у питанні обміну полонених з Україною. Попри домовленості, списки військовополонених досі не передані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що вже другий день проводить розмови з міністром оборони Рустемом Умєровим, з керівником ГУР Кирилом Будановим та з головою Служби безпеки України Василем Малюком.
"Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на тисячу людей плюс - про що ми домовлялись у Стамбулі - досі, на жаль, немає", - зазначив він.
Водночас, зеленський наголосив, що росіяни знову продовжують свою брудну гру.
"Російська сторона, як завжди, у своєму дусі - намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру. Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек", - додав він.
Зеленський розповів, що зі своєї сторони Україна робить все для цього.
"І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля - і зокрема зусилля Сполучених Штатів - щодо перемовин і дипломатії", - підсумував президент.
Нагадаємо, що на переговорах у Стамбулі 2 червня делегації України та РФ домовилися про другий масштабний обмін полоненими.
Міністр оборони України розповів, що сторони домовилися про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.
Крім того, Україна та РФ узгодили повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів із кожного боку. Як відомо, Україна вже подала списки на обмін, сформовані відповідно до домовленостей.
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