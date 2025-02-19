Зеленський заявив, що поступки Росії підтримує лише 1% українців

Володимир Зеленський наголосив, що всі рішення щодо війни мають враховувати думку українців, які безпосередньо протистоять агресору. Він зазначив, що поступки Росії підтримує лише незначна частина суспільства, а віра у домовленості з Кремлем відсутня.

За його словами, важливо розуміти, що український народ, який воює, не підтримує жодних поступок агресору. Зеленський підкреслив, що "йти на всі поступки Росії підтримує лише 1% населення". Він наголосив, що не можна сприймати ситуацію так, ніби її можна вирішити лише документами чи домовленостями, адже, як він зауважив, "в Україні ніхто не вірить Путіну".

Президент також заявив, що під час візиту спеціального посланника США Кіта Келлога до України, він має особисто поспілкуватися з людьми, щоб зрозуміти реальну картину настроїв у країні.

"Для мене важливо, щоб він сам походив Києвом, іншими містами, поспілкувався з людьми. Нехай запитає, чи довіряють вони своєму президенту, чи вірять Путіну, що думають про заяви Трампа", - пояснив Зеленський.

Він також повідомив, що планує разом із Келлогом відвідати фронт, щоб той зміг поспілкуватися з українськими військовими.

"Поїдемо і нехай запитає військових: чи готові вони зараз терміново голосувати, щоб піти додому, все віддати Росії і не мати гарантій безпеки? Нехай поспілкується з людьми, які тут живуть і воюють", - наголосив президент.

За його словами, головне завдання - дати можливість Келлогу самому переконатися, яка ситуація в Україні. "Якщо буде у нього бажання, він це отримає", - підсумував Зеленський.