У Зеленського заявили, що Крим ніколи не стане предметом переговорів з Росією

Жовква нагадав, як на початку повномасштабної війни Україну намагалися схилити до компромісів. Наразі теж чути наративи про припинення вогню та зупинку на позиціях, які займають сторони з подальшим проведенням переговорів. Так, це пропонує РФ, її сателіти або так звані посередники, які намагаються вийти на якусь свою частку успіху в цьому процесі.

"Відповідь дуже чітка - посередники не потрібні для України. Потрібні ті лідери, країни, які на боці України. Тому що Україна торгувати своїми територіями не буде, Україна їх лише звільнятиме", - додав Жовква.

Також він додав, що зараз ніхто точно не скаже, яким чином Україна деокупує Крим, але це точно відбудеться. Жовква вважає, що "дипломатичний шлях може доповнювати військовий".

Нагадаємо, у розвідці розповіли про неминучу деокупацію Криму.

Крім того, у США вважають, що Україна має право атакувати російські військові об'єкти у Криму.

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