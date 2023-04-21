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Зеленський заявив, що чекає доповідь від Резнікова за результатами "Рамштайну"

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 19:07
Зеленський заявив, що чекає доповідь від Резнікова за результатами "Рамштайну" Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський очікує доповідь від міністра оборони Олексія Резнікова по результатах засідання "Рамштайн".

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення у п'ятницю, 21 квітня.

"Увесь день максимальна увага комунікації у форматі "Рамштайн", сьогодні – засідання. Я дякую тим партнерам, чия рішучість цілком відповідає реальній ситуації й потребам на полі бою. Очікую доповідь міністра оборони за результатами "Рамштайну"", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що наразі в Україні ведеться активна підготовка нових бригад та підрозділів для фронту.

"Питання їхнього забезпечення, тренування, інтеграції в загальний План оборони - щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливих деталей", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні 21 квітня, в Німеччині відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн".

Усі подробиці 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" в матеріалі РБК-Україна.

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