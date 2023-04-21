Зеленский заявил, что ждет доклад от Резникова по результатам "Рамштайна"
Президент Владимир Зеленский ожидает доклад от министра обороны Алексея Резникова по результатам заседания "Рамштайна".
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения в пятницу, 21 апреля.
"Весь день максимальное внимание коммуникации в формате "Рамштайн", сегодня - заседание. Я благодарю тех партнеров, чья решимость полностью соответствует реальной ситуации и потребностям на поле боя. Ожидаю доклад министра обороны по результатам "Рамштайна"", - сказал Зеленский.
Он также рассказал, что в Украине ведется активная подготовка новых бригад и подразделений для фронта.
"Вопрос их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны - каждый раз на заседаниях Ставки добавляем важные детали", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня 21 апреля в Германии состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн".
Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" в материале РБК-Украина.
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