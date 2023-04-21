Зеленский заявил, что ждет доклад от Резникова по результатам "Рамштайна"

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения в пятницу, 21 апреля.

"Весь день максимальное внимание коммуникации в формате "Рамштайн", сегодня - заседание. Я благодарю тех партнеров, чья решимость полностью соответствует реальной ситуации и потребностям на поле боя. Ожидаю доклад министра обороны по результатам "Рамштайна"", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что в Украине ведется активная подготовка новых бригад и подразделений для фронта.

"Вопрос их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны - каждый раз на заседаниях Ставки добавляем важные детали", - подчеркнул он.