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Зеленский заявил, что ждет доклад от Резникова по результатам "Рамштайна"

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 19:07
Зеленский заявил, что ждет доклад от Резникова по результатам "Рамштайна" Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский ожидает доклад от министра обороны Алексея Резникова по результатам заседания "Рамштайна".

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения в пятницу, 21 апреля.

"Весь день максимальное внимание коммуникации в формате "Рамштайн", сегодня - заседание. Я благодарю тех партнеров, чья решимость полностью соответствует реальной ситуации и потребностям на поле боя. Ожидаю доклад министра обороны по результатам "Рамштайна"", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что в Украине ведется активная подготовка новых бригад и подразделений для фронта.

"Вопрос их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны - каждый раз на заседаниях Ставки добавляем важные детали", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня 21 апреля в Германии состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн".

Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Война России против Украины Встреча Рамштайн
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