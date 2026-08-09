Зеленський заявив, що багато країн проти української балістики та пояснив чому

"Багато хто не хоче, щоб у нас в Україні була своя балістика. Безумовно, Росія номер один. Але і в світі не дуже багато людей і компаній, які хочуть такого конкурента", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що створення Україною власної балістичної ракети або антибалістичної системи означатиме появу нового потужного гравця на ринку озброєнь.

За його словами, нині в Європі є лише кілька компаній, які виробляють потужні системи протиповітряної оборони. Серед них Зеленський назвав NASAMS, яку виробляють Норвегія та США, німецьку IRIS-T, а також SAMP/T, створену Францією та Італією за партнерської участі США.

"В принципі, ці системи, які я вам називаю, компанії, ці відповідні компанії з довгою історією, це дуже сильні компанії, ось їх 2, 3, 4 на весь європейський континент. І з'являється Україна", - пояснив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що йдеться не про відмову партнерів України від підтримки. За його словами, у міжнародних відносинах, окрім політичних інтересів та спільних цінностей, існують також економічні та бізнесові інтереси.

"Є ще гроші, є бізнес. Тому треба все вигризати і за все треба боротися", - підсумував президент.