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Зеленський заявив про результативні три дні для поповнення "обмінного фонду"

П'ятниця 09 серпня 2024 19:18
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Зеленський заявив про результативні три дні для поповнення "обмінного фонду" Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим за результативні дії та поповнення обмінного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

"Я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду - беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону", - розповів Зеленський.

За його словами, наразі це надзвичайно важливо. Зокрема, за минулі три доби дії українських військових були особливо результативними

"Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - сказав він.

Обмін полоненими

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 17 липня. Тоді на рідній землі опинилися 95 українських воїнів - бійців Збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії та прикордонників.

До цього уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про підготовку масштабного обміну з Росією, під час якого повернуть жінок-військовополонених.

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