Зеленський заявив про присутність ЗСУ у Бєлгородській області: що відповів Кремль

Журналісти запитали у Пєскова, чи може Кремль якось прокоментувати заяву Зеленського про те, що ЗСУ зайшли на територію Бєлгородської області.

"Ну, це стосується безпосередньо вже деталей військової операції, і тому такі питання мають бути адресовані нашому Міністерству оборони", - відповів речник Путіна.

ЗСУ у Бєлгородській області

Минулого місяця мережею почали ширитись чутки про те, українські захисники нібито прорвали кордон і зайшли на територію Бєлгородської області. На тіл цих заяв росіяни навіть оголосили про евакуацію з Красноярузького району Бєлгородської області.

Також, за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України нещодавно просунулися під Покровськом та в Бєлгородській області.

Однак тривалий час офіційної інформації про присутність ЗСУ у Бєлгородській області не було.

Лише вчора президент Володимир Зеленський, під час вечірнього звернення, розповів про ситуацію на фронті та операцію українських військ у Курській і Бєлгородській областях Росії.

"Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність у Курській області та наша присутність в Бєлгородській області", - сказав Зеленський

Це стала перша офіційна згадка регіону у бойових діях, адже до цього Зеленський лише натякав на ЗСУ у Бєлгородській області.