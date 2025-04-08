UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський заявив про присутність ЗСУ у Бєлгородській області: що відповів Кремль

Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Речник Кремля Дмитро Пєсков не захотів коментувати слова президента України Володимира Зеленського щодо присутності ЗСУ у Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Журналісти запитали у Пєскова, чи може Кремль якось прокоментувати заяву Зеленського про те, що ЗСУ зайшли на територію Бєлгородської області.

"Ну, це стосується безпосередньо вже деталей військової операції, і тому такі питання мають бути адресовані нашому Міністерству оборони", - відповів речник Путіна.

ЗСУ у Бєлгородській області

Минулого місяця мережею почали ширитись чутки про те, українські захисники нібито прорвали кордон і зайшли на територію Бєлгородської області. На тіл цих заяв росіяни навіть оголосили про евакуацію з Красноярузького району Бєлгородської області.

Також, за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України нещодавно просунулися під Покровськом та в Бєлгородській області.

Однак тривалий час офіційної інформації про присутність ЗСУ у Бєлгородській області не було.

Лише вчора президент Володимир Зеленський, під час вечірнього звернення, розповів про ситуацію на фронті та операцію українських військ у Курській і Бєлгородській областях Росії.

"Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність у Курській області та наша присутність в Бєлгородській області", - сказав Зеленський

Це стала перша офіційна згадка регіону у бойових діях, адже до цього Зеленський лише натякав на ЗСУ у Бєлгородській області.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніБєлгородська областьВСУКремль