Зеленський заявив про присутність ЗСУ у Бєлгородській області: що відповів Кремль

Речник Кремля Дмитро Пєсков не захотів коментувати слова президента України Володимира Зеленського щодо присутності ЗСУ у Бєлгородській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Журналісти запитали у Пєскова, чи може Кремль якось прокоментувати заяву Зеленського про те, що ЗСУ зайшли на територію Бєлгородської області.
"Ну, це стосується безпосередньо вже деталей військової операції, і тому такі питання мають бути адресовані нашому Міністерству оборони", - відповів речник Путіна.
Минулого місяця мережею почали ширитись чутки про те, українські захисники нібито прорвали кордон і зайшли на територію Бєлгородської області. На тіл цих заяв росіяни навіть оголосили про евакуацію з Красноярузького району Бєлгородської області.
Також, за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України нещодавно просунулися під Покровськом та в Бєлгородській області.
Однак тривалий час офіційної інформації про присутність ЗСУ у Бєлгородській області не було.
Лише вчора президент Володимир Зеленський, під час вечірнього звернення, розповів про ситуацію на фронті та операцію українських військ у Курській і Бєлгородській областях Росії.
"Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність у Курській області та наша присутність в Бєлгородській області", - сказав Зеленський
Це стала перша офіційна згадка регіону у бойових діях, адже до цього Зеленський лише натякав на ЗСУ у Бєлгородській області.
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