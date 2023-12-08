Зеленський заявив про евакуацію нової групи українців із Сектору Газа

"Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України із Сектору Газа. Весь день сьогодні ведеться виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України у безпеці", - заявив глава української держави.

Він також подякував Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, дипломатам та друзям нашої країни в регіоні за організацію евакуації.

Евакуація українців із Сектору Газа

Нагадаємо, після того, як бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, Тель-Авів розпочав проти терористів військову операцію.

Внаслідок цього палестинський анклав був фактично заблокований - ніхто не міг залишити його територію, оскільки всі пункти пропуску припинили роботу.

Лише у листопаді звідти почали евакуювати іноземців. 8 листопада із Сектору Газа вивезли першу групу українців. Евакуація триває вже місяць.

1 грудня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на території палестинського анклаву можуть залишатися ще близько 500 українців.