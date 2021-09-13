Зеленский заявил, что Украину невозможно захватить за неделю

На вопрос журналиста, не опасается ли он того, что на фоне недавних событий в Афганистане США могут также оставить Украину один на один с РФ, Зеленский ответил, что сравнивать ситуацию в Афганистане и Украине не совсем корректно.

"Во-первых, я считаю, что некорректно сравнивать Украину с Афганистаном. Кроме того Украина не так сильно зависит от США, как Афганистан. И я уверен, что невозможно за 5-6-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина", - сказал Зеленский.

Он отметил, что у России одна из самых мощных армий в мире. При этом Украина, насколько возможно, независима от любой другой экономики.

"Российская Федерация - это не армия "Талибана", это одна из самых сильных армий в мире. Поэтому я считаю, что мы отстояли свое государство и мы максимально независимы от какой-то другой страны. Что такое "оставить Украину "? Я считаю, что наоборот США должны увеличивать свое присутствие в Украине", - добавил глава государства.