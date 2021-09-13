RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський заявив, що Україну неможливо захопити за тиждень

Автор: Тіберій Юрик

Президент України Володимир Зеленський заявив, що таку велику країну, як Україну, неможливо окупувати за сім днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави CNN.

На питання журналіста, чи не побоюється він того, що на тлі недавніх подій в Афганістані США можуть також залишити Україну один на один з РФ, Зеленський відповів, що порівнювати ситуацію в Афганістані і Україні не зовсім коректно.

"По-перше, я вважаю, що некоректно порівнювати Україну з Афганістаном. Крім того Україна не так сильно залежить від США, як Афганістан. І я впевнений, що неможливо за 5-6-7 днів окупувати таку географічно велику країну з такою кількістю населення, як Україна", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що у Росії одна з найпотужніших армій у світі. При цьому Україна, наскільки можливо, незалежна від будь-якої іншої економіки.

"Російська Федерація - це не армія "Талібану", це одна з найсильніших армій у світі. Тому я вважаю, що ми відстояли свою державу і ми максимально незалежні від якоїсь іншої країни. Що таке "залишити Україну"? Я вважаю, що навпаки США повинні збільшувати свою присутність в Україні", - додав глава держави.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаРосійська Федерація