Зеленський заявив, що Україну неможливо захопити за тиждень

На питання журналіста, чи не побоюється він того, що на тлі недавніх подій в Афганістані США можуть також залишити Україну один на один з РФ, Зеленський відповів, що порівнювати ситуацію в Афганістані і Україні не зовсім коректно.

"По-перше, я вважаю, що некоректно порівнювати Україну з Афганістаном. Крім того Україна не так сильно залежить від США, як Афганістан. І я впевнений, що неможливо за 5-6-7 днів окупувати таку географічно велику країну з такою кількістю населення, як Україна", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що у Росії одна з найпотужніших армій у світі. При цьому Україна, наскільки можливо, незалежна від будь-якої іншої економіки.

"Російська Федерація - це не армія "Талібану", це одна з найсильніших армій у світі. Тому я вважаю, що ми відстояли свою державу і ми максимально незалежні від якоїсь іншої країни. Що таке "залишити Україну"? Я вважаю, що навпаки США повинні збільшувати свою присутність в Україні", - додав глава держави.