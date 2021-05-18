Зеленський заявив, що сьогодні внесе в Раду закон про корінні народи України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні внесе на розгляд Ради невідкладний законопроєкт про корінні народи . Він сподівається, що нардепи закріплять статус корінних народів України.

Про це президент заявив у відеозверненні.

Зеленський зазначив, що відновлення і забезпечення прав кримських татар як корінного народу передбачених Стратегій деокупацію і реінтеграції Криму та Севастополя. "Нею передбачено основний пріоритет - відновлення і забезпечення прав кримських татар як корінного народу", - уточнив президент.

"Сьогодні, я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт про корінні народи", - додав глава держави.

При цьому він висловив упевненість, що депутати розглянуть цей документ і закріплять статус корінних народів України, включаючи кримських татар, в стислі терміни. "Зроблять те, що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти", - підкреслив Зеленський.