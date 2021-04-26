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Зеленский заявил о решительной настроенности Украины развивать атомную энергетику

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 18:27
Зеленский заявил о решительной настроенности Украины развивать атомную энергетику Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику. Такое заявление он сделал во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов. В частности, по словам президента, возможен переход на малые модульные реакторы SMR-160, ведь планируется производить их в Украине.

Кроме того, глава государства заявил о готовности Украины делиться опытом с МАГАТЭ, чтобы не допустить повторения аварии на Чернобыльской АЭС.

"Сегодня наши эксперты имеют уникальный опыт в сфере ядерной безопасности и вывода ядерных объектов из эксплуатации. Украина готова делиться этими знаниями с МАГАТЭ, чтобы подобные аварии больше никогда не случились", - сказал он.

Напомним, недавно Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о нейтрализации угроз в атомной энергетике. Президент дал Кабмину ряд поручений.

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