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Зеленський заявив про рішучу налаштованість України розвивати атомну енергетику

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 18:27
Зеленський заявив про рішучу налаштованість України розвивати атомну енергетику Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику. Таку заяву він зробив під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.

Про це повідомив Офіс президента України.

"Сьогодні я можу впевнено сказати, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна планує перейти до використання новітніх ядерних реакторів. Зокрема, за словами президента, можливий перехід на малі модульні реактори SMR-160, адже планується виробляти їх в Україні.

Крім того, глава держави заявив про готовність України ділтися досвідом з МАГАТЕ, щоб недопустити повторення аварії на Чорнобильській АЕС.

"Сьогодні наші експерти мають унікальний досвід у сфері ядерної безпеки та виведення ядерних об’єктів з експлуатації. Україна готова ділитися цими знаннями з МАГАТЕ, щоб подібні аварії більше ніколи не трапилися", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про нейтралізацію загроз у атомній енергетиці. Президент дав Кабміну низку доручень.

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