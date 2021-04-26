Зеленський заявив про рішучу налаштованість України розвивати атомну енергетику

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику. Таку заяву він зробив під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.

"Сьогодні я можу впевнено сказати, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна планує перейти до використання новітніх ядерних реакторів. Зокрема, за словами президента, можливий перехід на малі модульні реактори SMR-160, адже планується виробляти їх в Україні.

Крім того, глава держави заявив про готовність України ділтися досвідом з МАГАТЕ, щоб недопустити повторення аварії на Чорнобильській АЕС.

"Сьогодні наші експерти мають унікальний досвід у сфері ядерної безпеки та виведення ядерних об’єктів з експлуатації. Україна готова ділитися цими знаннями з МАГАТЕ, щоб подібні аварії більше ніколи не трапилися", - сказав він.