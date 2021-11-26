Зеленський заявив, що не проводить союзницьких розмов з Коломойським вже два роки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не проводить "союзницьких розмов" з бізнесменом Ігорем Коломойським. Таким чином він відповів на питання про можливість медіа-підтримки бізнесмена в обмін на розділення "Укрнафти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час прес-конференції, яка транслювалася на Youtube .

"Щодо союзництва з Ігорем Валерійовичем Коломойським, ми з ним не проводимо ніяких союзницьких розмов і не проводили дуже довгий час, я думаю, два роки", - сказав він.

"У нас немає медіа-майданчику", - додав він.

Зеленський заявив, що особисто займався питанням розділення "Укрнафти" між "Нафтогазом" та Коломойським. Водночас це питання зараз не вирішене.

"Розділення "Укрнафти" - це вихід з судової складної ситуації, яку запропонував мені особисто, це доповідав пан Коболєв", - сказав він.

За його словами акціонери "Укрнафти" можуть виграти суд у "Нафтогазу". Як зазначив Зеленський, у держави немає коштів, "щоб платити будь-кому, включаючи Коломойського".