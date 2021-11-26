UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Ахметова

Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил о подготовке государственного переворота с участием олигарха Рината Ахметова. По его словам, есть агентурная информация о возможном перевороте в начале декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.

"Есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран. Например, получили информацию, что 1 числа будет государственный переворот. Мне кажется важная информация, 1-2 декабря. Я говорить и делиться информацией не имею права", - отметил Зеленский.

По его словам, есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова с привлечением миллиардов долларов.

"Я считаю, что это подстава Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее. Это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что переворот готовит не Ахметов, но обсуждается его готовность якобы включиться в государственный переворот.

Напомним, Зеленский сегодня заявил, что вероятность полномасштабной войны с Российской Федерацией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРинат Ахметов