Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Ахметова

"Есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран. Например, получили информацию, что 1 числа будет государственный переворот. Мне кажется важная информация, 1-2 декабря. Я говорить и делиться информацией не имею права", - отметил Зеленский.

По его словам, есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова с привлечением миллиардов долларов.

"Я считаю, что это подстава Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее. Это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что переворот готовит не Ахметов, но обсуждается его готовность якобы включиться в государственный переворот.