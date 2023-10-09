Зеленський завтра відвідає Румунію

"У вівторок, 10 жовтня 2023 року, президент Румунії Клаус Йоханніс прийме в Короченському палаці президента України Володимира Зеленського з нагоди його офіційного візиту до Румунії на запрошення глави румунської держави", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у канцелярії, такий візит підтверджує незмінну та безумовну підтримку України Румунією за умов російського вторгнення, а також особливий характер двосторонніх відносин між країнами.

Глави держав хочуть обговорити посилення підтримки України для протистояння агресії РФ, ситуацію з безпекою в регіоні та в Чорному морі та "необхідні кроки для її врегулювання" і розвиток двосторонньої співпраці.

Також, як уточнили в канцелярії, під час зустрічі планується порушити питання повного дотримання прав нацменшин в Україні. Ймовірно, маються на увазі претензії Румунії до існування "молдавської мови" в українській освіті.

Що передувало

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 жовтня, румунське видання Digi24 вперше повідомило, що президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає Румунію.

При цьому дата візиту залишалася невідомою.