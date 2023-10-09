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Зеленський завтра відвідає Румунію

Бухарест, Понеділок 09 жовтня 2023 18:21
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Зеленський завтра відвідає Румунію Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський завтра, 10 жовтня, з офіційним візитом відвідає Румунію та проведе зустріч з колегою Клаусом Йоханнісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Румунії.

"У вівторок, 10 жовтня 2023 року, президент Румунії Клаус Йоханніс прийме в Короченському палаці президента України Володимира Зеленського з нагоди його офіційного візиту до Румунії на запрошення глави румунської держави", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у канцелярії, такий візит підтверджує незмінну та безумовну підтримку України Румунією за умов російського вторгнення, а також особливий характер двосторонніх відносин між країнами.

Глави держав хочуть обговорити посилення підтримки України для протистояння агресії РФ, ситуацію з безпекою в регіоні та в Чорному морі та "необхідні кроки для її врегулювання" і розвиток двосторонньої співпраці.

Також, як уточнили в канцелярії, під час зустрічі планується порушити питання повного дотримання прав нацменшин в Україні. Ймовірно, маються на увазі претензії Румунії до існування "молдавської мови" в українській освіті.

Що передувало

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 жовтня, румунське видання Digi24 вперше повідомило, що президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає Румунію.

При цьому дата візиту залишалася невідомою.

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