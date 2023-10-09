Зеленський завтра відвідає Румунію
Президент України Володимир Зеленський завтра, 10 жовтня, з офіційним візитом відвідає Румунію та проведе зустріч з колегою Клаусом Йоханнісом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Румунії.
"У вівторок, 10 жовтня 2023 року, президент Румунії Клаус Йоханніс прийме в Короченському палаці президента України Володимира Зеленського з нагоди його офіційного візиту до Румунії на запрошення глави румунської держави", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у канцелярії, такий візит підтверджує незмінну та безумовну підтримку України Румунією за умов російського вторгнення, а також особливий характер двосторонніх відносин між країнами.
Глави держав хочуть обговорити посилення підтримки України для протистояння агресії РФ, ситуацію з безпекою в регіоні та в Чорному морі та "необхідні кроки для її врегулювання" і розвиток двосторонньої співпраці.
Також, як уточнили в канцелярії, під час зустрічі планується порушити питання повного дотримання прав нацменшин в Україні. Ймовірно, маються на увазі претензії Румунії до існування "молдавської мови" в українській освіті.
Що передувало
Нагадаємо, у п'ятницю, 6 жовтня, румунське видання Digi24 вперше повідомило, що президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає Румунію.
При цьому дата візиту залишалася невідомою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.