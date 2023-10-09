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Зеленский завтра посетит Румынию

Бухарест, Понедельник 09 октября 2023 18:21
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Зеленский завтра посетит Румынию Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 10 октября, с официальным визитом посетит Румынию и проведет встречу с коллегой Клаусом Йоханнисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Румынии.

"Во вторник, 10 октября 2023 года, президент Румынии Клаус Йоханнис примет в Короченском дворце президента Украины Владимира Зеленского по случаю его официального визита в Румынию по приглашению главы румынского государства", - сказано в сообщении.

Как отметили в канцелярии, такой визит подтверждает неизменную и безусловную поддержку Украины Румынией в условиях российского вторжения, а также особый характер двусторонних отношений между странами.

Главы государств хотят обсудить усиление поддержки Украины для противостояния агрессии РФ, ситуацию с безопасностью в регионе и в Черном море и "необходимые шаги для ее урегулирования" и развитие двустороннего сотрудничества.

Также, как уточнили в канцелярии, в ходе встречи планируется поднять вопрос полного соблюдения прав нацменьшинств в Украине. Вероятно, имеются в виду претензии Румынии к существованию "молдавского языка" в украинском образовании.

Что предшествовало

Напомним, в пятницу, 6 октября, румынское издание Digi24 впервые сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит Румынию.

При этом дата визита оставалась неизвестной.

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