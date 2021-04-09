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Зеленский завтра посетит Турцию и встретится с Эрдоганом

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 10 апреля, с рабочим визитом посетит Турцию. В рамках поездки планируется встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Офисе президента.

В то же время турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя администрации турецкого лидера рассказало, что начало встречи Зеленского с Эрдоганом планируется в 9 часов утра в рамках украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.

Президенты планируют обсудить вопросы оборонного сектора, соглашение о свободной торговле и вопросы туризма.

Кроме того, как стало известно ранее, на следующей неделе Зеленский планирует совершить рабочую поездку в Париж. Глава государства хочет встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который участвует в нормандском формате переговоров по урегулированию на Донбассе.

Напомним, Зеленский уже ездил с рабочим визитом в Турцию в октябре 2020 года. Тогда также проходила встреча с турецким президентом и было подписание ряда договоров.

А в феврале того же года в Украине приезжал Эрдоган. Тогда стороны договорились о военной помощи и поставках украинского самолета АН-178.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийТурциявизитРеджеп Тайип Эрдоган
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