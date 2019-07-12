Зеленский завтра посетит еще две области

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Сейчас президент в Днепропетровской области

Президент Владимир Зеленский завтра поедет в Одесскую и Херсонскую области с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сейчас президент в Днепропетровской области. Он должен заслушает информацию относительно реконструкции международного аэропорта, осмотреть участок дороги Борисполь - Днепр - Запорожье и ознакомится с ходом реконструкции автодорожного моста. Кроме того, президент посетит ряд государственных предприятий, а в Кривом Роге проведет совещание по вопросам экологической ситуации.

Завтра, по информации ОП, Зеленский поедет в Одесскую области и посетит морской порт для ознакомления с проектом его развития контейнерного и зернового терминалов. Кроме того, он проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел в отношении нападений на активистов и журналистов в Одессе.

В Херсонской области президент осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

"Президент представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя президента Украины в АР Крым", - добавили в пресс-службе.

Напомним, РБК-Украина писало, что день назад Зеленский был с рабочим визитом в Борисполе. Во время рабочего совещания он выгнал из помещения секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка. Президент зачитал информацию, что Годунко был ранее осужден и после этого его выгнал.