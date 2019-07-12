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Зеленський завтра відвідає ще дві області

Новини » Політика    12.07.2019 - 11:57
Зеленський завтра відвідає ще дві області
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Наразі президент у Дніпропетровській області

Президент Володимир Зеленський завтра поїде в Одеську та Херсонську області з робочим візитом. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Наразі президент у Дніпропетровській області. Він має заслухає інформацію щодо реконструкції міжнародного аеропорту, оглянути ділянку дороги Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя та ознайомиться з перебігом реконструкції автодорожнього мосту. Крім того, президент відвідає ряд державних підприємств, а у Кривому Розі проведе нараду з питань екологічної ситуації.

Завтра, за інформацією ОП, Зеленський поїде в Одеську області та відвідає морський порт для ознайомлення з проектом розвитку його контейнерного й зернового терміналів. Крім того, він проведе нараду з питань розвитку морських портів України та заслухає інформацію про стан розслідування справ щодо нападів на активістів і журналістів в Одесі.

У Херсонській області президент огляне інфраструктуру та умови перетину на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар", а також проведе нараду з питань реалізації проектів облаштування пунктів "Чонгар" та "Каланчак".

"Президент представить новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника президента України в АР Крим", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що день тому Зеленський був з робочим візитом у Борисполі. Під час робочої наради він вигнав з приміщення секретаря бориспільської міської ради Ярослава Годунка. Президент зачитав інформацію, що Годунко був раніше засуджений і після цього його вигнав.

 

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