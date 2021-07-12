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Зеленский завтра откроет форум "Украина 30" по гуманитарной политике

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 19:01
Зеленский завтра откроет форум "Украина 30" по гуманитарной политике Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 13 июля, выступит на очередном форуме "Украина 30". На этот раз он посвящен гуманитарной политике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал форума.

Сообщается, что форум "Украина 30. Гуманитарная политика" начнется во вторник, 13 июля, и продлится два дня.

"Форум откроет президент Владимир Зеленский. В течение сессий спикеры будут говорить о Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр", Музее Голодомора, законах о национальных сообществах и о коренных народах. А также - о развитии государственного языка и использование его в публичном пространстве", - говорится в сообщении.

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