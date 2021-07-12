Зеленський завтра відкриє форум "Україна 30" з гуманітарної політики
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський завтра, 13 липня, виступить на черговому форумі "Україна 30". Цього разу він присвячений гуманітарній політиці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал форуму.
Повідомляється, що форум "Україна 30. Гуманітарна політика" розпочнеться у вівторок, 13 липня, і триватиме два дні.
"Форум відкриє президент Володимир Зеленський. Протягом сесій спікери говоритимуть про Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", Музей Голодомору, закони про національні спільноти та про корінні народи. А також - про розвиток державної мови та використання її у публічному просторі", - йдеться у повідомленні.