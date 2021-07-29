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Зеленский завтра едет на Донбасс. Визит подтвержден официально

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Четверг 29 июля 2021 13:31
Зеленский завтра едет на Донбасс. Визит подтвержден официально Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский завтра поедет с рабочим визитом на Донбасс. Теперь поездка подтверждена официально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Донецкой ОГА.

Сообщается, что 30 июля состоится рабочая поездка Зеленского в Донецкую область. На сайте президента анонса рабочего визита еще нет.

Отметим, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Зеленский на 30 июля собирает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), заседание которого может пройти на Донбассе.

Кроме того, сам Зеленский говорил, что на заседание СНБО будет вынесен вопрос тарифов на электроэнергию для населения, в частности, цены могут снизить для уязвимых категорий.

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Владимир Зеленский СНБО Донбасс
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