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Тарифы на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский

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Киев, Среда 28 июля 2021 11:22
Тарифы на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения. По его мнению, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 гривен за кВт*ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе", - отметил Зеленский.

По его словам, украинцев скоро проинформируют о принятых решениях.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет… Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможное снижения цены на электроэнергию для этих категорий населения", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что правительство намерено продлить до 31 августа действие специальных обязательств (ПСО) для участников рынка электрической энергии, чтобы до конца лета действовал тариф на уровне 1,68 гривен за кВт*ч.

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Владимир Зеленский СНБО тарифы Электроэнергия
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