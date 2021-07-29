ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський завтра їде на Донбас. Візит підтверджено офіційно

Новость на русском →
Четвер 29 липня 2021 13:31
Зеленський завтра їде на Донбас. Візит підтверджено офіційно Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський завтра поїде з робочим візитом на Донбас. Тепер поїздку підтверджено офіційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Донецької ОДА.

Повідомляється, що 30 липня відбудеться робоча поїздка Зеленського в Донецьку область. На сайті президента анонсу робочого візиту ще немає.

Зазначимо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що Зеленський на 30 липня збирає Раду національної безпеки і оборони (РНБО), засідання якої може пройти на Донбасі.

Крім того, сам Зеленський говорив, що на засідання РНБО буде винесено питання тарифів на електроенергію для населення, зокрема, ціни можуть знизити для вразливих категорій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО Донбас
NEWS
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так