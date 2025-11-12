Зеленський зателефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча, - плівки НАБУ

Під час розмови Галущенку телефонує Зеленський. "Здрастє Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть.. єсть…", - цитує слова Галущенка прокурор.

Судячи з контексту їх розмови, мова йде про те, що Зеленський зателефонував Галущенку після того, як Міндіч написав повідомлення президенту.

Також у розмові бере участь працівник так званого "бек-офісу з легалізації коштів" Олександр Цукерман, який іронізує звертаючись до Галущенка: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе…".

Міндіч на ці слова відповідає, ймовірно, маючи на увазі переписку із Зеленським: "А, да, прочел смс-ку".

Галущенко уточнює, що саме Міндіч написав президенту. Той пояснює: "Що Гера хоче з тобою поговорити". Після цього учасники розмови з іронією обговорюють зміст повідомлення.

Далі Галущенко питає Міндіча: "І що мені з ним робити?", очевидно маючи на увазі пораду щодо розмови з президентом.

У відповідь Міндіч каже: "Та слухайте, Володимире Олександровичу, ну все ж зрозуміло. Іти мені в двірники теж не хочеться, я зроблю все, що ви скажете, все, що вам потрібно, я ваш…"

Після цього Галущенко повідомляє, що збирається їхати до Зеленського.