Зеленський зателефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча, - плівки НАБУ

Середа 12 листопада 2025 15:01
Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

В одному з епізодів так званих "плівок Міндіча" було зафіксовано, як президент Володимир Зеленський телефонує Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться під час виступу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на засіданні Вищого антикорупційного суду.

Під час розмови Галущенку телефонує Зеленський. "Здрастє Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть.. єсть…", - цитує слова Галущенка прокурор.

Судячи з контексту їх розмови, мова йде про те, що Зеленський зателефонував Галущенку після того, як Міндіч написав повідомлення президенту.

Також у розмові бере участь працівник так званого "бек-офісу з легалізації коштів" Олександр Цукерман, який іронізує звертаючись до Галущенка: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе…".

Міндіч на ці слова відповідає, ймовірно, маючи на увазі переписку із Зеленським: "А, да, прочел смс-ку".

Галущенко уточнює, що саме Міндіч написав президенту. Той пояснює: "Що Гера хоче з тобою поговорити". Після цього учасники розмови з іронією обговорюють зміст повідомлення.

Далі Галущенко питає Міндіча: "І що мені з ним робити?", очевидно маючи на увазі пораду щодо розмови з президентом.

У відповідь Міндіч каже: "Та слухайте, Володимире Олександровичу, ну все ж зрозуміло. Іти мені в двірники теж не хочеться, я зроблю все, що ви скажете, все, що вам потрібно, я ваш…"

Після цього Галущенко повідомляє, що збирається їхати до Зеленського.

Операція "Мідас"

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 листопада заявили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії НАЕК "Енергоатом".

Слідство встановило, що діяльність підприємства перебувала під контролем організованого злочинного угруповання. За даними детективів, його учасники вимагали від підрядників "відкати" у розмірі 10–15% від вартості укладених договорів.

У НАБУ з’ясували, що незаконні кошти відмивали через офіс у центрі Києва. Це приміщення, як встановили правоохоронці, належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

На тлі розслідування президент Володимир Зеленський наголосив, що боротьба з корупцією в "Енергоатомі" є одним із пріоритетів держави. Невдовзі стало відомо, що наглядова рада компанії скликала спеціальне засідання у зв’язку зі скандалом в енергетичній сфері.

Пізніше перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення достроково припинити повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом". А сьогодні стало відомо, що уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра енергетики.

Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.

