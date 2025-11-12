Зеленский позвонил Галущенко после сообщения от Миндича, - пленки НАБУ

В одном из эпизодов так называемых "пленок Миндича" было зафиксировано, как президент Владимир Зеленский звонит Герману Галущенко после сообщения Тимура Миндича.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится во время выступления прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседании Высшего антикоррупционного суда.

Во время разговора Галущенко звонит Зеленский. "Здрасте Владимир Александрович, здрасте, все, есть... есть...", - цитирует слова Галущенко прокурор.

Судя по контексту их разговора, речь идет о том, что Зеленский позвонил Галущенко после того, как Миндич написал сообщение президенту.

Также в разговоре участвует работник так называемого "бэк-офиса по легализации средств" Александр Цукерман, который иронизирует обращаясь к Галущенко: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе...".

Миндич на эти слова отвечает, вероятно, имея в виду переписку с Зеленским: "А, да, прочитал смс-ку".

Галущенко уточняет, что именно Миндич написал президенту. Тот объясняет: "Что Гера хочет с тобой поговорить". После этого участники разговора с иронией обсуждают содержание сообщения.

Далее Галущенко спрашивает Миндича: "И что мне с ним делать?", очевидно имея в виду совет по разговору с президентом.

В ответ Миндич говорит: "Да слушайте, Владимир Александрович, ну все же понятно. Идти мне в дворники тоже не хочется, я сделаю все, что вы скажете, все, что вам нужно, я ваш..."

После этого Галущенко сообщает, что собирается ехать к Зеленскому.