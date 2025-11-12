Зеленский позвонил Галущенко после сообщения от Миндича, - пленки НАБУ
В одном из эпизодов так называемых "пленок Миндича" было зафиксировано, как президент Владимир Зеленский звонит Герману Галущенко после сообщения Тимура Миндича.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится во время выступления прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседании Высшего антикоррупционного суда.
Во время разговора Галущенко звонит Зеленский. "Здрасте Владимир Александрович, здрасте, все, есть... есть...", - цитирует слова Галущенко прокурор.
Судя по контексту их разговора, речь идет о том, что Зеленский позвонил Галущенко после того, как Миндич написал сообщение президенту.
Также в разговоре участвует работник так называемого "бэк-офиса по легализации средств" Александр Цукерман, который иронизирует обращаясь к Галущенко: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе...".
Миндич на эти слова отвечает, вероятно, имея в виду переписку с Зеленским: "А, да, прочитал смс-ку".
Галущенко уточняет, что именно Миндич написал президенту. Тот объясняет: "Что Гера хочет с тобой поговорить". После этого участники разговора с иронией обсуждают содержание сообщения.
Далее Галущенко спрашивает Миндича: "И что мне с ним делать?", очевидно имея в виду совет по разговору с президентом.
В ответ Миндич говорит: "Да слушайте, Владимир Александрович, ну все же понятно. Идти мне в дворники тоже не хочется, я сделаю все, что вы скажете, все, что вам нужно, я ваш..."
После этого Галущенко сообщает, что собирается ехать к Зеленскому.
Операция "Мидас"
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 ноября заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании НАЭК "Энергоатом".
Следствие установило, что деятельность предприятия находилась под контролем организованной преступной группировки. По данным детективов, ее участники требовали от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от стоимости заключенных договоров.
В НАБУ выяснили, что незаконные средства отмывали через офис в центре Киева. Это помещение, как установили правоохранители, принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.
На фоне расследования президент Владимир Зеленский отметил, что борьба с коррупцией в "Энергоатоме" является одним из приоритетов государства. Вскоре стало известно, что наблюдательный совет компании созвал специальное заседание в связи со скандалом в энергетической сфере.
Позже первый вице-премьер Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров принял решение досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". А сегодня стало известно, что правительство отстранило Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра энергетики.
Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.