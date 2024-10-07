Зеленський заслухав доповіді Камишіна та Сметаніна щодо виробництва зброї в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

За словами Зеленського, мова йшла про виробництво в Україні снарядів, артилерії та військової техніки.

"Не лише про те, чого вже досягнуто, не лише про те, що ми вже виробляємо, але й про пропозиції партнерам інвестувати в наше українське виробництво дронів передусім та РЕБ", - розповів Зеленський.

Президент зауважив, що ця тема є частиною наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Ми маємо ставати сильнішими щомісяця, щотижня. І я дякую всім, хто допомагає! Всім, хто працює заради України. Я дякую всім, хто б’ється заради нашої держави", - розповів він.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" - це серія міжнародних зустрічей міністрів оборони для координації військової допомоги Україні в боротьбі проти російської агресії. Названий на честь авіабази в Німеччині, де відбулася перша зустріч у квітні 2022 року. У зустрічах беруть участь кілька десятків країн, серед яких члени НАТО та нейтральні держави.

Не всі країни надають військову допомогу - деякі обмежуються гуманітарною підтримкою чи політичною солідарністю.